В Японии впервые за семь лет ввели режим экономии электричества

В Японии впервые за последние семь лет объявили режим экономии электричества, сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство Kyodo. Мера вводится на срок в три месяца с целью предотвращения перебоев в условиях рекордно высокой температуры воздуха.
В некоторых районах страны температура воздуха поднялась до 35 градусов. В таких условиях растет спрос на электроэнергию, тогда как повышения объема поставок энергетических ресурсов в перспективе не ожидается.
Власти страны не принуждают граждан отказываться от использования кондиционеров, однако им рекомендовано не оставлять ненужные источники освещения включенными. Снижение объемов потребления электроэнергии поощряется в период с 17 до 20 часов, когда выработка солнечной энергии сокращается. Домохозяйства, которые будут соблюдать эту рекомендацию, наградят — японские поставщики электроэнергии и власти планируют ввести специальные программы с начислением баллов.
В японской прессе отмечается, что риск дефицита электроэнергии связан, в том числе, и с изнашиванием ТЭЦ, а также с возможными проблемами в закупке топлива из-за кризиса на Украине.
В последний раз правительство Японии просило граждан экономить электричество в 2011 году, после аварии на «Фукусиме-1», когда была остановлена работа всех остальных АЭС страны, обеспечивающие страну третьей частью электроэнергии. Режим экономии продлился до 2015 года.