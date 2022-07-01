В Японии впервые за семь лет ввели режим экономии электричества

Власти страны не принуждают граждан отказываться от использования кондиционеров, однако им рекомендовано не оставлять ненужные источники освещения включенными. Снижение объемов потребления электроэнергии поощряется в период с 17 до 20 часов, когда выработка солнечной энергии сокращается. Домохозяйства, которые будут соблюдать эту рекомендацию, наградят — японские поставщики электроэнергии и власти планируют ввести специальные программы с начислением баллов.