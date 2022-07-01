В Таиланде отменили обязательные туристические страховки и Thailand Pass

С 1 июля для туристов также отменяется и обязательная медстраховка с покрытием в 10 тыс. долларов — ранее она вводилась с целью лечения коронавирусной инфекции. В то же время власти государства рекомендуют туристам приобретать страховые полисы. Кроме того, туристы по-прежнему должны предъявлять отрицательные результаты теста на ковид или сертификаты о пройденной вакцинации. Те туристы, которые вакцинацию не прошли или прошли ее частично, будут проходить тест на инфекцию на месте.