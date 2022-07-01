В Таиланде отменили обязательные туристические страховки и Thailand Pass

Система Thailand Pass, которая раньше была обязательной для всех туристов, с 1 июля 2022 года отменяется. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС. Ранее в систему загружалась информация, которая требовалась для въезда на территорию страны.
С 1 июля для туристов также отменяется и обязательная медстраховка с покрытием в 10 тыс. долларов — ранее она вводилась с целью лечения коронавирусной инфекции. В то же время власти государства рекомендуют туристам приобретать страховые полисы. Кроме того, туристы по-прежнему должны предъявлять отрицательные результаты теста на ковид или сертификаты о пройденной вакцинации. Те туристы, которые вакцинацию не прошли или прошли ее частично, будут проходить тест на инфекцию на месте.
Как отметил генеральный представитель туроператорской компании Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, отмена Thailand Pass и прочих ограничений повлияют на турпоток в Таиланд положительным образом. Снетков также подчеркнул, что нововведение не окажет серьезного влияния на российский рынок. По мнению эксперта, по уже сложившейся схеме туристы из России предпочитают проводить отпуска «где-то в европейской или около европейской части».
По словам Снеткова, в настоящее время фиксируется высокий спрос на туры, бронируемые на высокий сезон, который в Таиланде начинается в середине осени. Генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии пообещал, что к осени компания подготовит интересные предложения для туристов.