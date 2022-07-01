В России у шумных лихачей могут начать отбирать автомобили

Султан Хамзаев отметил, что летом жильцы домов, которые находятся рядом с проезжими частями, фактически становятся «жертвами агрессивного рева и излишнего шума» от «прокачанных» автомобилей и мотоциклов. Такие машины оснащаются выхлопными модифицированными трубами, и желание водителей «поддать газу» вызывает дискомфорт у жителей как центральных, так и спальных городских районов.