В России у шумных лихачей могут начать отбирать автомобили

Депутат ГД РФ Султан Хамзаев предложил наказывать шумных лихачей крупными штрафами и конфискацией машин. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Депутат считает, что проблема шума от автомобилей становится особенно актуальна летом.
Султан Хамзаев отметил, что летом жильцы домов, которые находятся рядом с проезжими частями, фактически становятся «жертвами агрессивного рева и излишнего шума» от «прокачанных» автомобилей и мотоциклов. Такие машины оснащаются выхлопными модифицированными трубами, и желание водителей «поддать газу» вызывает дискомфорт у жителей как центральных, так и спальных городских районов.
По мнению депутата, в качестве профилактики таких нарушений можно использовать задержание транспортных средств по решению инспекторов ГИБДД. Так, после шумной пробуксовки автомобиль нарушителя, считает Хамзаев, должен транспортироваться на штрафстоянку, а далее — на экспертизу для установления соответствия нормативам.
В качестве альтернативного варианта наказания Султан Хамзаев предложил налагать на нарушителей крупные денежные штрафы — до 1 млн рублей, и временно конфисковать у них машины до разбирательства в суде и профилактических бесед.
Как заявил Хамзаев, в ближайшее время он планирует направить обращения в правительство РФ и в МВД, чтобы его инициатива получила поддержку и с целью пресечения хамства на дорогах.