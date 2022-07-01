В России разрабатывают программу расширенного неонатального скрининга

Немаловажен и этап маршрутизации больных, а также наблюдение за их состоянием и динамикой. Очень важно в неонатальный период выделить пациента в группу высокого риска. Последующая дифференциальная диагностика этих детей, в том числе при наблюдении в поликлинике, поможет в течение продолжительного времени эффективнее вести наблюдение за ними в динамике. У одних детей могут быть временные отклонения, а у других – опасные показатели, сигнализирующие о необходимости лечения.