Российские власти установили в Калининграде «ужасных близнецов» — ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Это было вызвано действиями Литвы, которая ранее заблокировала транзит грузов в Калининградскую область, превратив регион, по сути, в возможную горячую точку для противостояния России и НАТО.

Собственно говоря, как пишет в издании Naval News аналитик Х. И. Саттон, Москва просто сделала то, что пообещала сделать в такой ситуации, сообщает pravda.ru. По словам Саттона, российские ракетные комплексы напоминают ему «близнецов», поскольку разворачиваются в связке и используют один радар «Монолит-Б». Он подчеркнул, что данные ракетные системы представляют серьезную угрозу кораблей. В свою очередь военный аналитик Бенджамин Питтет отметил, что приведение в боевую готовность «Бала» и «Бастиона» — предупреждение для Литвы, что пора прекратить блокаду Калининграда.