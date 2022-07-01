В Омской области подростки со старшим приятелем до смерти забили односельчанина

В Омской области следователи завершили уголовное дело по обвинению 31-летнего жителя села Нижнеиртышское, а также двух подростков 17 и 15 лет, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
«Как считают следователи, 14 февраля мужчина и двое подростков, будучи пьяными, поругались и жестоко избили знакомого односельчанина. Потерпевшему были причинены травма головы и переломы ребер. Мужчина скончался на месте происшествия», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
После задержания всех фигурантов суд по ходатайству следствия отправил старшего подозреваемого в СИЗО, а подростков – под домашний арест.
Во время следствия все обвиняемые признали вину в содеянном. По УК РФ совершеннолетний сельчанин может загреметь в колонию на срок до 15 лет, а вот подросткам суд не сможет назначить наказание, которое превышает 10 лет.