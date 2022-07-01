В Омске еще раз продлили сроки тушения пожара на пометохранилище

В минприроды Омской области сообщили новый срок полной ликвидации пожара на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская». По информации ведомства, на работы потребуется порядка 10 дней.
Сегодня, 1 июля, на территории птицефабрики прошло совещание под председательством прокурора Омской межрайонной природоохранной прокуратуры Алексея Клевакина с участием представителей минприроды Омской области и Сибирского межрайонного управления Росприроднадзора. Также в совещании участвовали сотрудники Управления Роспотребнадзора по Омской области, Главного управление МЧС России Омской области и Прокуратуры Омского района.
Директор птицефабрики сообщил, что к 1 июля вывезено 50 тыс м3 помета, что должно упростить ликвидацию возгорания. Работы идут круглосуточно, в тушении задействовано 38 единиц спецтехники. Предполагается, что полностью пометохранилище потушат в течение 10 дней, к 10 июля 2022 года.
Возгорание на территории пометохранилища на «Птицефабрике Сибирской» обнаружили в мае этого года. Причина остается неизвестной. Из-за пожара распространился едкий запах, на который жаловались омичи на протяжении нескольких недель. 21 июня министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа пообещал, что возгорание ликвидируют за 10 дней, но по каким-то причинам этого до сих пор не случилось.
Роспотребнадзор и Росприроднадзор вместе с прокуратурой потребовали потушить пожар и устранить все нарушения. Любопытно, что за крупный пожар и многократные превышения ПДК птицефабрике грозит довольно символический штраф в 80 тыс рублей.