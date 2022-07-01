В Омске еще раз продлили сроки тушения пожара на пометохранилище

Возгорание на территории пометохранилища на «Птицефабрике Сибирской» обнаружили в мае этого года. Причина остается неизвестной. Из-за пожара распространился едкий запах, на который жаловались омичи на протяжении нескольких недель. 21 июня министр сельского хозяйства Омской области Николай Дрофа пообещал, что возгорание ликвидируют за 10 дней, но по каким-то причинам этого до сих пор не случилось.