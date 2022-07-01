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Ушел в минус. В Омске строитель остался должен заказчице за плохо сделанный ремонт

Ушел в минус. В Омске строитель остался должен заказчице за плохо сделанный ремонт

Вчера, 17:57
Фото: 1MI

Омского строителя заставили заплатить заказчице за плохой ремонт

Женщина выиграла 6 тыс рублей.

Жительница Омской области взыскала с предпринимателя, который занимается ремонтом, на 6 тыс рублей больше, чем потратила на ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

Ей не понравилась выполненная им работа: вместо крыльца на ее участке была сделана узкая бетонная дорожка от дверей, кровля заменена лишь частично при помощи старых неполноценных материалов с разбора, забор с калиткой и будка не были возведены вовсе, а дверь установили самого низкого качества, что приводило к постоянному промерзанию. За работы омичка заплатила более 500 тыс рублей.

Женщина обратилась в суд, где потребовала вернуть всю сумму, потраченную на ремонт, и выплатить ей компенсацию. Суд частично удовлетворил ее требования и присудил ей 526 тыс рублей — на 6 тыс больше, чем она потратила.

Предпринимателя уведомили о необходимости погасить долг, но он этого не сделал вовремя. В итоге к компенсации прибавился штраф за исполнительный сбор. Только после того, как приставы арестовали счета омича, он решил полностью погасить долг за неудачный ремонт.

#Ольга Акамова#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#Ремонт#Компенсация#Деньги
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