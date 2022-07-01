Ушел в минус. В Омске строитель остался должен заказчице за плохо сделанный ремонт

Ей не понравилась выполненная им работа: вместо крыльца на ее участке была сделана узкая бетонная дорожка от дверей, кровля заменена лишь частично при помощи старых неполноценных материалов с разбора, забор с калиткой и будка не были возведены вовсе, а дверь установили самого низкого качества, что приводило к постоянному промерзанию. За работы омичка заплатила более 500 тыс рублей.