Торговая сеть «Пятёрочка» анонсировала новую платформу системы лояльности

Как сообщает eg.ru, система уже начала работать в более чем полутора тысячах магазинов, а на «Выручай-карты» происходит начисление всех баллов за совершенные покупки, которые были накоплены с марта по июнь, пока шел переход на работу в условиях нового процессинга.
Для того, чтобы применить данную систему, у постоянных покупателей торговой сети и ее гостей нет необходимости производить какие-то дополнительные операции. Как и раньше, при обслуживании на кассе у них есть возможность списать баллы по «Выручай-карте», воспользовавшись помощью работника магазина, и окончательная сумма за сделанные покупки будет ниже. Теперь карта лояльности снова дает возможность производить начисление баллов за сделанные покупки с учетом имеющихся в данный момент скидок на товары, которые обозначены промоценниками.
Новое программное обеспечение, которое разработано отечественной фирмой Loymax, скоро будет установлено во всех магазинах сети, что гарантирует стабильность работы программы и сохранность информации о клиентах. Причем эта система может быть улучшена в любой момент в случае, если появится такая необходимость или тенденции на рынке потребуют внедрения нового функционала. Это будет сделано вне зависимости от внешних ограничений или негативных воздействий из-за рубежа.
Напомним, начиная с марта в торговой сети «Пятёрочка» временно прекратили начислять привычные баллы и скидки по «Выручай-карте». На протяжении этого времени баллы на балансе карты не отражались. В связи с этим не было возможности использовать их, чтобы экономить деньги на покупках в магазинах сети.