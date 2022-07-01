Торговая сеть «Пятёрочка» анонсировала новую платформу системы лояльности

Для того, чтобы применить данную систему, у постоянных покупателей торговой сети и ее гостей нет необходимости производить какие-то дополнительные операции. Как и раньше, при обслуживании на кассе у них есть возможность списать баллы по «Выручай-карте», воспользовавшись помощью работника магазина, и окончательная сумма за сделанные покупки будет ниже. Теперь карта лояльности снова дает возможность производить начисление баллов за сделанные покупки с учетом имеющихся в данный момент скидок на товары, которые обозначены промоценниками.