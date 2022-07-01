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Специалист рассказал о вреде активированного угля

Специалист рассказал о вреде активированного угля

Сегодня, 14:21
Фото: piqsels.com
Семейный врач Валентин Шишкин заявил, что такое популярное в народе средство для очищения организма при пищевом отравлении как активированный уголь часто становится причиной желудочных кровотечений и аллергических проявлений.

По его словам, единственным плюсом активированного угля всегда была его невысокая цена. Из множественных минусов же у него самый существенный недостаток в том, что уголь маскирует желудочное кровотечение. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на URA.RU. 

Шишкин пояснил: у пациентов с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки прием активированного угля способен спровоцировать кровотечения, причем человек этого не заметит из-за того, что тот же уголь окрашивает стул в черный цвет. Кроме того, как отметил врач, после приема препарата в организме нередко остаются вещества, которые усиливают окислительные реакции на слизистых. И наконец, активированный уголь в ряде случаев может вызвать аллергическую реакцию.

Для избежания нежелательных последствий приема активированного угля специалист рекомендовал заменить его на более современные лекарственные средства.

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