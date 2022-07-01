Специалист рассказал о вреде активированного угля

По его словам, единственным плюсом активированного угля всегда была его невысокая цена. Из множественных минусов же у него самый существенный недостаток в том, что уголь маскирует желудочное кровотечение. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на URA.RU.
Шишкин пояснил: у пациентов с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки прием активированного угля способен спровоцировать кровотечения, причем человек этого не заметит из-за того, что тот же уголь окрашивает стул в черный цвет. Кроме того, как отметил врач, после приема препарата в организме нередко остаются вещества, которые усиливают окислительные реакции на слизистых. И наконец, активированный уголь в ряде случаев может вызвать аллергическую реакцию.
Для избежания нежелательных последствий приема активированного угля специалист рекомендовал заменить его на более современные лекарственные средства.