Специалист рассказал о вреде активированного угля

Шишкин пояснил: у пациентов с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки прием активированного угля способен спровоцировать кровотечения, причем человек этого не заметит из-за того, что тот же уголь окрашивает стул в черный цвет. Кроме того, как отметил врач, после приема препарата в организме нередко остаются вещества, которые усиливают окислительные реакции на слизистых. И наконец, активированный уголь в ряде случаев может вызвать аллергическую реакцию.