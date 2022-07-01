Сотрудник «Омского бекона» сядет на скамью подсудимых за коммерческий подкуп

Омские следователи поставили точку в уголовном деле 32-летнего бывшего сотрудника Управления закупок Дирекции по закупкам АО «Омский бекон». На скамью подсудимых он сядет по обвинению в получении коммерческого подкупа в крупном размере.
«По версии следствия, в 2016-2019 годах обвиняемый получил от представителей двух коммерческих фирм в виде подкупа более 400 тысяч рублей за организацию победы в отборе поставщиков для нужд АО «Омский бекон»», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Вину в инкриминируемых деяниях омич признал лишь частично. В данный момент по уголовному делу уже утверждено обвинительное заключение, все материалы ушли в суд.