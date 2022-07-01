Руководство Сбера сообщило о понижении процентной ставки по кредитной СберКарте

В банке сообщили, что по новой ставке – 9,8% годовых – можно совершать онлайн-покупки через СберМегаМаркет. Также ставка будет применяться при оплате медицинских услуг и аптечной продукции. Пониженная ставка будет действовать только для СберКарт, которые клиенты оформят после 1 июля, сообщает transsibinfo.com.
Совершать покупки и снимать наличные пользователи карт будут по ставке 25,4%. Прочие условия использования льготных карт остались прежними.
Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв подчеркнул, что обычно клиенты обращают внимание на срок льготного периода. Пользователи кредитной СберКарты могут вернуть беспроцентный долг в течение 120 дней.
Сейчас клиенты придают значение и другим параметрам карты, в том числе процентной ставке. По мнению Царёва, это обусловлено тем, что деньги владельцам льготных карт могут понадобиться на более продолжительный период.
Ранее поступила информация, что в июле Сбербанк понизит ипотечную ставку. Эта льгота предусмотрена для клиентов, которые оформили ипотеку по ставке от 13,9% в период с 1 марта по 30 мая текущего года. В пресс-службе банка со ссылкой на Кирилла Царёва отметили, что ставка будет уменьшена по всем ипотечным продуктам. На ипотеку по государственным программам льгота распространяться не будет.
В Сбербанке информировали, что максимальная сумма кредита не ограничена. Ставку уменьшат до уровня ставки, которая установлена по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт. Данным предложением клиент может воспользоваться однократно.