Город55
ГлавноеВсе новости
Руководство Сбера сообщило о понижении процентной ставки по кредитной СберКарте

Руководство Сбера сообщило о понижении процентной ставки по кредитной СберКарте

Вчера, 22:42
Фото: 1MI

Руководство Сбера сообщило о понижении процентной ставки по кредитной СберКарте

Представители Сбербанка рассказали, что новая процентная ставка по кредитной СберКарте теперь составляет 25,4%. Ставка стала ниже на 2,4 п. п.

В банке сообщили, что по новой ставке – 9,8% годовых – можно совершать онлайн-покупки через  СберМегаМаркет. Также ставка будет применяться при оплате медицинских услуг и аптечной продукции. Пониженная ставка будет действовать только для СберКарт, которые клиенты оформят после 1 июля, сообщает transsibinfo.com.

Совершать покупки и снимать наличные пользователи карт будут по ставке 25,4%. Прочие условия использования льготных карт остались прежними.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв подчеркнул, что обычно клиенты обращают внимание на срок льготного периода. Пользователи кредитной СберКарты могут вернуть беспроцентный долг в течение 120 дней.

Сейчас клиенты придают значение и другим параметрам карты, в том числе процентной ставке. По мнению Царёва, это обусловлено тем, что деньги владельцам льготных карт могут понадобиться на более продолжительный период.

Ранее поступила информация, что в июле Сбербанк понизит ипотечную ставку. Эта льгота предусмотрена для клиентов, которые оформили ипотеку по ставке от 13,9% в период с 1 марта по 30 мая текущего года. В пресс-службе банка со ссылкой на Кирилла Царёва отметили, что ставка будет уменьшена по всем ипотечным продуктам. На ипотеку по государственным программам льгота распространяться не будет.

В Сбербанке информировали, что максимальная сумма кредита не ограничена. Ставку уменьшат до уровня ставки, которая установлена по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 процентный пункт. Данным предложением клиент может воспользоваться однократно.

 

Подпишитесь
Не рай в шалаше. Как погорельцы из омской Новоалександровки ждут жилья в вагончиках
Вчера, 10:13
В Омске еще раз продлили сроки тушения пожара на пометохранилище
Вчера, 18:12
ОмГУ имени Достоевского официально оптимизировали
Вчера, 18:57
«Замуровали». Жителям омской деревни Приветная заблокировали въезд в населенный пункт
Вчера, 17:20
Вице-премьер Виктория Абрамченко выехала в сгоревший в мае омский Называевск
Вчера, 15:04
Покупатели замерли в ожидании. «IKEA» перенесла распродажу для клиентов
Официальной даты начала продаж пока нет.
Вчера, 17:32