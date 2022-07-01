Руководство Сбера сообщило о понижении процентной ставки по кредитной СберКарте

Ранее поступила информация, что в июле Сбербанк понизит ипотечную ставку. Эта льгота предусмотрена для клиентов, которые оформили ипотеку по ставке от 13,9% в период с 1 марта по 30 мая текущего года. В пресс-службе банка со ссылкой на Кирилла Царёва отметили, что ставка будет уменьшена по всем ипотечным продуктам. На ипотеку по государственным программам льгота распространяться не будет.