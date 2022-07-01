РЭО: прием заявок на «Зеленую премию — 2022» начался

В этом году на конкурсе ожидается введение новой номинации. Участники также смогут побороться за грант в рамках своих номинаций на очном этапе отбора. Церемония награждения победителей состоится в Москве в конце текущего года, пишет 360tv.ru.
Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, «Зеленая премия» уверенно подтвердила свою востребованность и актуальность в прошлом году. Этот конкурс помог РЭО выбрать лучшие проекты в области обращения с твердыми отходами. Теперь смотр, который планируют проводить ежегодно, позволит жюри отбирать интересные кейсы, экоактивистам — заявить о себе. Заявку на «Зеленую премию» можно разместить в одной из шести номинаций. В этом году к общему списку добавили номинацию «Технологические и цифровые проекты». В наше время почти все сферы жизни человека связаны с цифрой. Это наблюдение справедливо и в отношении экологии. Цель РЭО — найти технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. Буцаев отдельно указал на то, что в РЭО рассчитывают на появление новых имен, но в то же время рады снова встретиться с участниками прошлогоднего отбора.
Также в этом году состоится проведение очного этапа отбора для участников. До этого этапа допустят по три лучших проекта от каждой номинации. Участники получат экспертную оценку своих проектов и возможность представить их в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года. Также победителей ждут гранты на развитие проектов.
«Зеленая премия» будет проводиться в шести номинациях, среди которых «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России». Участвовать в конкурсе могут как физические, так и юридические лица. Подать заявку можно до конца лета. Подробности и форма отправки заявки — по ссылке на сайте РЭО.