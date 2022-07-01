РЭО: прием заявок на «Зеленую премию — 2022» начался

Как рассказал гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев, «Зеленая премия» уверенно подтвердила свою востребованность и актуальность в прошлом году. Этот конкурс помог РЭО выбрать лучшие проекты в области обращения с твердыми отходами. Теперь смотр, который планируют проводить ежегодно, позволит жюри отбирать интересные кейсы, экоактивистам — заявить о себе. Заявку на «Зеленую премию» можно разместить в одной из шести номинаций. В этом году к общему списку добавили номинацию «Технологические и цифровые проекты». В наше время почти все сферы жизни человека связаны с цифрой. Это наблюдение справедливо и в отношении экологии. Цель РЭО — найти технологические и цифровые решения, направленные на цифровизацию и развитие экологической отрасли. Буцаев отдельно указал на то, что в РЭО рассчитывают на появление новых имен, но в то же время рады снова встретиться с участниками прошлогоднего отбора.