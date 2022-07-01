Путин не оценил идею Джонсона насчет демонстрации грудных мышц

По словам главы государства, вне зависимости от того, как планировал раздеться Джонсон - до пояса или нет - это зрелище в любом случае было бы отвратительным. Путин отметил, что в человеке все должно быть развито гармонично, однако для этого необходимо отказаться от чрезмерных алкогольных возлияний и прочих вредных привычек, а также начать заниматься спортом. Об этом пишет pravda.ru.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки в Туркменистан, Владимир Путин также дал оценку еще одному высказыванию Бориса Джонсона. По словам британского премьера, "мачо-войны вторжения” на Украине не произошло бы, будь Путин женщиной, которой он “очевидно, не является”. Российский президент в ответ напомнил, что Маргарет Тэтчер начала военные действия против Аргентины из-за Фолклендских островов, “руководствуясь лишь имперскими амбициями”.