Путин не оценил идею Джонсона насчет демонстрации грудных мышц

По словам главы государства, вне зависимости от того, как планировал раздеться Джонсон - до пояса или нет - это зрелище в любом случае было бы отвратительным. Путин отметил, что в человеке все должно быть развито гармонично, однако для этого необходимо отказаться от чрезмерных алкогольных возлияний и прочих вредных привычек, а также начать заниматься спортом. Об этом пишет pravda.ru.