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После стольких лет? В Омске открылся первый вытрезвитель

После стольких лет? В Омске открылся первый вытрезвитель

Сегодня, 10:24
Фото: Минтруд Омской области

В Омске спустя 12 лет открылся первый вытрезвитель

Учреждение находится по адресу улица Семиреченская, 132а.

Сегодня утром, 1 июля, в Омске открылся первый вытрезвитель. Он расположился в здании №132а на улице Семиреченской, где находится центр реабилитации. Вытрезвитель будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Подобных организаций не было в регионе более 12 лет.

На ремонт и оснащение центра потратили около 11 млн рублей. В самих помещениях для омичей есть кровати с тумбами, санитарные помещения, сейф для хранения ценных вещей, комната первичного приема и медицинский кабинет.

В штат вытрезвителя входит 21 человек. Сегодня начала работать первая смена. На работу вышли заведующая отделением, медсестра, два санитара, охранник и обслуживающий персонал.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Вытрезвитель#Минтруд
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