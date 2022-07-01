После стольких лет? В Омске открылся первый вытрезвитель

Сегодня утром, 1 июля, в Омске открылся первый вытрезвитель. Он расположился в здании №132а на улице Семиреченской, где находится центр реабилитации. Вытрезвитель будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Подобных организаций не было в регионе более 12 лет.