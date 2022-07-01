После стольких лет? В Омске открылся первый вытрезвитель

Сегодня утром, 1 июля, в Омске открылся первый вытрезвитель. Он расположился в здании №132а на улице Семиреченской, где находится центр реабилитации. Вытрезвитель будет работать круглосуточно семь дней в неделю. Подобных организаций не было в регионе более 12 лет.
На ремонт и оснащение центра потратили около 11 млн рублей. В самих помещениях для омичей есть кровати с тумбами, санитарные помещения, сейф для хранения ценных вещей, комната первичного приема и медицинский кабинет.
В штат вытрезвителя входит 21 человек. Сегодня начала работать первая смена. На работу вышли заведующая отделением, медсестра, два санитара, охранник и обслуживающий персонал.