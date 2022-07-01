Покупатели замерли в ожидании. «IKEA» перенесла распродажу для клиентов

Шведская компания «IKEA» перенесла начало распродажи товаров для обычных покупателей. Старта онлайн-продаж ждали сегодня — как выяснилось, напрасно. Вместо начала продаж на сайте компании появилось объявление о том, что пока товары доступны только для сотрудников.
«Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», — говорится в сообщении.
Тем временем в телеграм-канале издания «Известия» опубликовано видео на котором сотрудница магазина подтвердила, что продажи начнутся 5 июля, и не закончатся, пока склады магазинов не опустеют.
Напомним, что распродажа для сотрудников компании шведского производителя стартовала 27 июня.