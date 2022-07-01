Покупатели замерли в ожидании. «IKEA» перенесла распродажу для клиентов

Шведская компания «IKEA» перенесла начало распродажи товаров для обычных покупателей. Старта онлайн-продаж ждали сегодня — как выяснилось, напрасно. Вместо начала продаж на сайте компании появилось объявление о том, что пока товары доступны только для сотрудников.