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Покупатели замерли в ожидании. «IKEA» перенесла распродажу для клиентов

Покупатели замерли в ожидании. «IKEA» перенесла распродажу для клиентов

Вчера, 17:32
Фото: 1MI

Шведская компания «IKEA» перенесла распродажу для клиентов

Официальной даты начала продаж пока нет.

Шведская компания «IKEA» перенесла начало распродажи товаров для обычных покупателей. Старта онлайн-продаж ждали сегодня — как выяснилось, напрасно. Вместо начала продаж на сайте компании появилось объявление о том, что пока товары доступны только для сотрудников.

«Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», — говорится в сообщении.

Тем временем в телеграм-канале издания «Известия» опубликовано видео на котором сотрудница магазина подтвердила, что продажи начнутся 5 июля, и не закончатся, пока склады магазинов не опустеют.

Напомним, что распродажа для сотрудников компании шведского производителя стартовала 27 июня.

#Новости#Омск#Икеа#Икеа омск#Распродажа#Любовь Фёдорова
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