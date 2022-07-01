Оптимизация ОмГУ, отложенная распродажа IKEA и жизнь на пепелище. Пятница в Омске

Новость № 1. ОмГУ имени Достоевского официально оптимизировали. Ученый совет утвердил слияние четырех факультетов в Омском государственном университете имени Достоевского. Кроме того, на химическом и физическом факультетах, а также на четырех объединенных факультетах планируется слияние более 10 кафедр.
Новость № 2. Шведская компания «IKEA» перенесла начало распродажи товаров для обычных покупателей. Старта онлайн-продаж ждали сегодня — как выяснилось, напрасно. Вместо начала продаж на сайте компании появилось объявление о том, что пока товары доступны только для сотрудников.
Новость № 3. Прошло уже почти два месяца с момента огненной пятницы 6 мая, когда в Омской области из-за шквалистого ветра вспыхнула серия крупных пожаров, которые уничтожили более 100 домовладений и забрали несколько человеческих жизней. В общей сложности без крыши над головой остался 391 человек, из которых 91 — дети. Как сегодня живут погорельцы из Новоалександровки в ожидании новых домов? В материале Города55.