Оптимизация ОмГУ, отложенная распродажа IKEA и жизнь на пепелище. Пятница в Омске

Новость № 3. Прошло уже почти два месяца с момента огненной пятницы 6 мая, когда в Омской области из-за шквалистого ветра вспыхнула серия крупных пожаров, которые уничтожили более 100 домовладений и забрали несколько человеческих жизней. В общей сложности без крыши над головой остался 391 человек, из которых 91 — дети. Как сегодня живут погорельцы из Новоалександровки в ожидании новых домов? В материале Города55.