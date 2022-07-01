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Омские единороссы участвуют в разработке приложения для поиска детей

Омские единороссы участвуют в разработке приложения для поиска детей

Вчера, 15:24
Фото: Единая Россия
Омская область стала пилотной площадкой для тестирования приложения «Заступник», с помощью которого детям смогут оперативно помогать в случае ЧП.

Представители "Единой России" Инна Гомолко и Юрий Иванищев работают по внедрению это сервиса в Омской области. Они обсуждают с родителями, волонтерами и поисковиками эффективность платформы, передают разработчикам рекомендации по улучшению.

С помощью "Заступника" в критической ситуации ребенок сможет позвать на помощь, нажав «тревожную кнопку» в своем телефоне. Родители и все службы экстренного реагирования сразу получат уведомление. К сервису подключены сотрудники Росгвардии, МЧС, волонтеры. Ранее оповещение должно предотвратить ЧП. По статистике только за прошлый год более 1000 детей в Омске пострадали при разных обстоятельствах.

Сейчас приложение дорабатывают с учетом собранных рекомендаций, при этом его продолжат обновлять. «Заступник» уже доступен на платформе IOS. К концу лета сервис заработает на Android.

«Важно, чтобы омичи понимали, что дети – это наша общая ответственность. И жители города заинтересованы в использовании такого приложения, они активно участвуют вместе с волонтерами и спасателями в обсуждениях по улучшению платформы. Именно после такой совместной работы, мы сможем полноценно запустить приложение «Заступник» на территории всего нашего региона, который стал пилотным в его использовании», - отмечает Инна Гомолко.

Депутат Омского городского Совета Инна Гомолко и победитель предварительного голосования «Единой России» Юрий Иванищев стали официальными представителями приложения «Заступник» в Омске.

#Екатерина Чаплинская
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