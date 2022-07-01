Омские единороссы участвуют в разработке приложения для поиска детей

С помощью "Заступника" в критической ситуации ребенок сможет позвать на помощь, нажав «тревожную кнопку» в своем телефоне. Родители и все службы экстренного реагирования сразу получат уведомление. К сервису подключены сотрудники Росгвардии, МЧС, волонтеры. Ранее оповещение должно предотвратить ЧП. По статистике только за прошлый год более 1000 детей в Омске пострадали при разных обстоятельствах.