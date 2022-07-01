Назван доход председателя омского Горсовета за 2021 год

Депутаты омского Горсовета отчитались о своих доходах за 2021 год. Согласно опубликованному документу, председатель горсовета Владимир Корбут задекларировал доход на сумму 6.1 млн рублей. В 2020 году он заработал 5.7 млн рублей.
У него в собственности есть садовый участок, гараж, баня, сарай, садовый домик и квартира. Также имеется земельный участок в общей долевой собственности. Депутат пользуется квартирой, а еще у него есть автомобиль Toyota Prius.
Что касается супруги Владимира Корбута, то в прошлом году ее доход составил 178 тыс рублей. У нее в собственности есть квартира и автомобиль ГАЗ.