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Назван доход председателя омского Горсовета за 2021 год

Назван доход председателя омского Горсовета за 2021 год

Сегодня, 10:09
Фото: Омский городской совет

Владимир Корбут заработал за прошлый год более 6 млн рублей

Появились данные о доходах Владимира Корбута.

Депутаты омского Горсовета отчитались о своих доходах за 2021 год. Согласно опубликованному документу, председатель горсовета Владимир Корбут задекларировал доход на сумму 6.1 млн рублей. В 2020 году он заработал 5.7 млн рублей.

У него в собственности есть садовый участок, гараж, баня, сарай, садовый домик и квартира. Также имеется земельный участок в общей долевой собственности. Депутат пользуется квартирой, а еще у него есть автомобиль Toyota Prius.

Что касается супруги Владимира Корбута, то в прошлом году ее доход составил 178 тыс рублей. У нее в собственности есть квартира и автомобиль ГАЗ.

#Вероника Жукова#Политика#Новости#Омск#Владимир Корбут#Городской Совет
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