На Кубани производство мидий и устриц выросло на 65%

Гендиректор фирмы сообщил, что предприятие располагает последними технологиями и оснащением, необходимыми для выращивания и переработки мидий в промышленных масштабах. Таких результатов удалось достичь благодаря поддержке государства. А в ближайшем будущем ферма намерена не только еще больше увеличить производство, но расширить ассортимент - планируется наладить выпуск мяса рапанов.