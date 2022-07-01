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На Кубани производство мидий и устриц выросло на 65%

Сегодня, 10:55
Производство деликатесных двустворок в Краснодарском крае за последние 2 года увеличилось на 65%.

RT со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что данную информацию озвучил краевой Губернатор Вениамин Кондратьев в ходе встречи с Александром Поповым - гениральным директором фермы "Черноморские морепродукты", а также сети ресторанов быстрого обслуживания "Дивноморская ракушка". 

Гендиректор фирмы сообщил, что предприятие располагает последними технологиями и оснащением, необходимыми для выращивания и переработки мидий в промышленных масштабах. Таких результатов удалось достичь благодаря поддержке государства. А в ближайшем будущем ферма намерена не только еще больше увеличить производство, но расширить ассортимент - планируется наладить выпуск мяса рапанов.

Ферма «Черноморские морепродукты» по выращиванию устриц и мидий, расположенная в с. Дивноморское Геленджика функционирует с 2016 года.

В 2019 году в предприятие субсидировали около 2,5 млн рублей и льготный кредит в сумме на 800 тыс. руб. Кроме этого организации предоставили кредит в 12 млн рублей от Минсельхоза РФ.

#Ольга Земскова
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