Качество связи МегаФона признали одним из лучших в стране

Использовать VoLTE могут абоненты МегаФона по всей стране – сейчас технологией охвачено 82 региона. Она позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также даёт возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником.