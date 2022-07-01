Глава Крыма объявил перенос запуска железнодорожного сообщения из Крыма в Херcон

По сведениям "Народных новостей", данное решение принято в связи с тем, что на освобожденных во время спецоперации территориях не завершены работы по организации безопасного передвижения на линии железной дороги.
Аксенов подчеркнул, главные приоритеты сегодня - «безопасность здоровья и жизни граждан».
Глава республики принес извинения людям, уже успевшим приобрести билеты. Он пообещал, что денежные затраты компенсируют, либо этот же билет будет предложено использовать, когда утвердят новое расписание.