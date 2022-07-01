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Глава Крыма объявил перенос запуска железнодорожного сообщения из Крыма в Херcон

Глава Крыма объявил перенос запуска железнодорожного сообщения из Крыма в Херcон

Вчера, 23:00
Фото: pxhere.com

Глава Крыма объявил перенос запуска железнодорожного сообщения из Крыма в Херcон

Начало передвижения электропоездов из Республики Крым в сторону Запорожской и Херсонской областей переносится. Такое объявление опубликовал глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

По сведениям "Народных новостей", данное решение принято в связи с тем, что на освобожденных во время спецоперации территориях не завершены работы по организации безопасного передвижения на линии железной дороги.

Аксенов подчеркнул, главные приоритеты сегодня - «безопасность здоровья и жизни граждан».

Глава республики принес извинения людям, уже успевшим приобрести билеты. Он пообещал, что денежные затраты компенсируют, либо этот же билет будет предложено использовать, когда утвердят новое расписание.

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