Энтомолог рассказал, что не стоит опасаться укуса божьей коровки

Однако, по словам кандидата биологических наук, энтомолога Юрия Гниненко, не стоит бояться этих насекомых, так как их укус безопасен и незаметен для человека, и не может вызвать негативных последствий, кроме, разве что, аллергической реакции.
Энтомолог пояснил, что божьи коровки не в состоянии серьезно покусать людей, так как у них очень маленькие челюсти. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на телеканал “Москва 24”.
Однако несмотря на то, что укусы насекомых не представляют угрозы для людей, брать божьих коровок в руки все равно не стоит. Биолог рассказал, что при обороне жук выделяет желтую жидкость, которая и вызывает аллергическую реакцию. Он также сообщил, что нашествие божьих коровок происходит ежегодно, связано с размножением и продолжается не более недели.