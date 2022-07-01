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Энтомолог рассказал, что не стоит опасаться укуса божьей коровки

Энтомолог рассказал, что не стоит опасаться укуса божьей коровки

Сегодня, 14:27
Фото: pxhere.com
На пляжах Крыма и Краснодарского края наблюдается нашествие божьих коровок.

Однако, по словам кандидата биологических наук, энтомолога Юрия Гниненко, не стоит бояться этих насекомых, так как их укус безопасен и незаметен для человека, и не может вызвать негативных последствий, кроме, разве что, аллергической реакции.

Энтомолог пояснил, что божьи коровки не в состоянии серьезно покусать людей, так как у них очень маленькие челюсти. Об этом пишет pravda.ru со ссылкой на телеканал “Москва 24”.

Однако несмотря на то, что укусы насекомых не представляют угрозы для людей, брать божьих коровок в руки все равно не стоит. Биолог рассказал, что при обороне жук выделяет желтую жидкость, которая и вызывает аллергическую реакцию. Он также сообщил, что нашествие божьих коровок происходит ежегодно, связано с размножением и продолжается не более недели.

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