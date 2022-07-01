Энтомолог рассказал, что не стоит опасаться укуса божьей коровки

Однако несмотря на то, что укусы насекомых не представляют угрозы для людей, брать божьих коровок в руки все равно не стоит. Биолог рассказал, что при обороне жук выделяет желтую жидкость, которая и вызывает аллергическую реакцию. Он также сообщил, что нашествие божьих коровок происходит ежегодно, связано с размножением и продолжается не более недели.