Долгожданная жара! Стала известна дата мощного потепления в Омской области

Спустя неделю холодной погоды в Омской области жители все больше надеются на приближающееся тепло, но синоптики пока не могут обрадовать омичей. На протяжении еще одной недели в регионе будет держаться относительно прохладная погода: температура днем будет держаться на отметке около +20 градусов, местами будет дождь и гроза.