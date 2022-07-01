Долгожданная жара! Стала известна дата мощного потепления в Омской области

Спустя неделю холодной погоды в Омской области жители все больше надеются на приближающееся тепло, но синоптики пока не могут обрадовать омичей. На протяжении еще одной недели в регионе будет держаться относительно прохладная погода: температура днем будет держаться на отметке около +20 градусов, местами будет дождь и гроза.
Только через неделю, 8 июля, омичи смогут погреться на летнем солнышке. В следующую пятницу ожидается потепление местами до +26 градусов, при этом ближе к ночи в этот день ожидаются дожди.
После этого в регионе начнется мощное потепление: местами воздух прогреется вплоть до +28...+30 градусов даже на севере региона, местами при этом все еще ожидаются грозы. Ветер будет дуть со скоростью около 7 м/с.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.