Четверо в больнице. На омской «трассе смерти» произошло жуткое ДТП

Вчера, 30 июня, около 15:20 на трассе Тюмень – Омск в Крутинском районе произошла авария, в которой пострадали несколько человек. По предварительным данным, 30-летняя водитель автомобиля Hyundai Elantra ехала по трассе в сторону Омска.
В районе 436 км она не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина врезалась в фонарь. В результате аварии пострадала сама водитель, а также трое ее пассажиров – 34-летний мужчина, 10-летний мальчик и годовалая девочка. Всех ух госпитализировали с травмами. Полиция проводит проверку.