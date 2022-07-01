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Четверо в больнице. На омской «трассе смерти» произошло жуткое ДТП

Четверо в больнице. На омской «трассе смерти» произошло жуткое ДТП

Сегодня, 07:21
Фото: 1MI

В ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали двое взрослых и двое детей

В числе пострадавших было двое детей.

Вчера, 30 июня, около 15:20 на трассе Тюмень – Омск в Крутинском районе произошла авария, в которой пострадали несколько человек. По предварительным данным, 30-летняя водитель автомобиля Hyundai Elantra ехала по трассе в сторону Омска.

В районе 436 км она не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина врезалась в фонарь. В результате аварии пострадала сама водитель, а также трое ее пассажиров – 34-летний мужчина, 10-летний мальчик и годовалая девочка. Всех ух госпитализировали с травмами. Полиция проводит проверку.

ГИБДД Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД
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