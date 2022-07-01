Четверо в больнице. На омской «трассе смерти» произошло жуткое ДТП

В районе 436 км она не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина врезалась в фонарь. В результате аварии пострадала сама водитель, а также трое ее пассажиров – 34-летний мужчина, 10-летний мальчик и годовалая девочка. Всех ух госпитализировали с травмами. Полиция проводит проверку.