Влюбляет в русский стиль

Дизайнер расширяет ассортимент: помимо платков, появились и другие аксессуары, например, шёлковые маски для сна и кокошники, у которых есть даже звёздные поклонники: например, в них выступает Хелависа, солистка фолк-рок-группы «Мельница». Лимитированные коллекции платков «Птица Сирин» (Sirinbird) дизайнер разработала для Исторического музея, музея Фаберже, Всемирного фонда дикой природы (WWF). Они были в числе официальных подарков на форуме в Давосе. Иностранцы охотно покупают эти платки — и чтобы пополнить свою коллекцию дизайнерских аксессуаров на «русскую тему», и чтобы просто носить каждый день, наряду с платками известных западных марок.



Батькова активно участвует в выставках. Например, платки Sirinbird представлялись в групповой экспозиции российских дизайнеров «Трын*Трава: Современный русский стиль» во Всероссийском музее декоративного искусства, а в московском центре «Музей Моды» проходила персональная выставка работ Ирины «Шёлковые песни птицы Сирин».



«Птица Сирин» для её создательницы — не просто способ самовыражения, но и возможность «дать другим увидеть». По её словам, для дизайнера важен не мир вещей, но мир смыслов. Ирина говорит, что речь идёт о сбережении таинственного мира памяти, воображения, традиций, преданий, передававшихся из поколения в поколение, и о способности поделиться этим миром с людьми извне, с представителями других культур.



Дизайнер постоянно работает и над новыми коллекциями, и над расширением ассортимента. Творчество Ирины отличает бережный интерес к разнообразному культурному наследию народов России. Например, платок «Ульчи» создан по мотивам фольклора малочисленного народа Ульчи, населяющего Приамурье. Кроме платков и кокошников, в коллекции «Птица Сирин» (Sirinbird) сейчас есть украшения и одежда: бусы, ожерелья, худи, футболки и накидки с узорами, придуманными Ириной Батьковой.