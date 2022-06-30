Вариантов нет. Выяснилось, как долго безработные омичи ищут работу

В Омскстате представили обновленные данные о занятости населения во втором квартале 2022 года. В сравнении с прошлым годом безработица выросла, а вот с начала года она осталась на прежнем уровне — около 6,7%. Всего в регионе в марте–мае 2022 года насчитывалось 66.5 тыс безработных.
Уровень занятости населения соответствовал 60%, работу имели 928.8 тыс человек. Это больше, чем за тот же период прошлого года (923.5 тыс), но меньше, чем в конце прошлого года (960.9 тыс).
Как выяснилось, в этом году омичи столкнулись с серьезной проблемой при поиске работы: почти 30% жителей региона не могли трудоустроится в течение года (год назад — 14.6%). 23% безработных ищут работу в течение 1-3 месяцев (21.7% в прошлом году), около 10% нужно было меньше месяца, чтобы найти работу (19% в 2021 году). 17,6% безработных тратили от 6 до 9 месяцев на поиски нового места работы (15.6% годом ранее).