Вариантов нет. Выяснилось, как долго безработные омичи ищут работу

Как выяснилось, в этом году омичи столкнулись с серьезной проблемой при поиске работы: почти 30% жителей региона не могли трудоустроится в течение года (год назад — 14.6%). 23% безработных ищут работу в течение 1-3 месяцев (21.7% в прошлом году), около 10% нужно было меньше месяца, чтобы найти работу (19% в 2021 году). 17,6% безработных тратили от 6 до 9 месяцев на поиски нового места работы (15.6% годом ранее).