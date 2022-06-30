В РФ отмечены случаи мошенничества с товарами IKEA

Как сообщает iz.ru, одной из потерпевших позвонил неизвестный.Он знал, что женщина заказывала в IKEA диван. Аферист убедил женщину оплатить заказ. Диван она так и не получила.
Вторая пострадавшая перевела мошеннику половину суммы за 500 бокалов из IKEA в качестве предоплаты. Наиболее показателен третий случай. Потерпевшая сама нашла группу “Ищу IKEA” в соцсети. Там было объявление якобы от сотрудницы компании, продающей её товары. Как и в первых двух случаях, после получения денег мошенники пропали.
На 100% защитить себя можно, только полностью отказавшись от товаров ушедших марок, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В противном случае рисков избежать не получится.