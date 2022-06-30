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В РФ отмечены случаи мошенничества с товарами IKEA

Сегодня, 00:03
Правоохранители Москвы возбудили уже 3 уголовных дела по поводу мошенничества с товарами IKEA. Аферисты брали деньги за товары, но не предоставляли их. Деньги, естественно, не возвращались.

Как сообщает iz.ru, одной из потерпевших позвонил неизвестный.Он знал, что женщина заказывала в IKEA диван. Аферист убедил женщину оплатить заказ. Диван она так и не получила.

Вторая пострадавшая перевела мошеннику половину суммы за 500 бокалов из IKEA в качестве предоплаты. Наиболее показателен третий случай. Потерпевшая сама нашла группу “Ищу IKEA” в соцсети. Там было объявление якобы от сотрудницы компании, продающей её товары. Как и в первых двух случаях, после получения денег мошенники пропали. 

На 100% защитить себя можно, только полностью отказавшись от товаров ушедших марок, уверен генеральный директор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. В противном случае рисков избежать не получится.

#Ольга Земскова
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