В РФ отмечены случаи мошенничества с товарами IKEA

Вторая пострадавшая перевела мошеннику половину суммы за 500 бокалов из IKEA в качестве предоплаты. Наиболее показателен третий случай. Потерпевшая сама нашла группу “Ищу IKEA” в соцсети. Там было объявление якобы от сотрудницы компании, продающей её товары. Как и в первых двух случаях, после получения денег мошенники пропали.