В Омской области троих выпускников отстранили от ЕГЭ из-за телефона

В министерстве образования Омской области подвели предварительные итоги ЕГЭ.
Испытания по различным предметам в этом году сдавали 9 026 человек, из них выпускники этого года – 8 377 человек. Чтобы получить аттестат, экзамен нужно было сдать по двум обязательным предметам. В регионе насчитали 42 стобальника - это меньше, чем в прошлом году.
Математику выбрали 97% выпускников, русский язык — 96%. Самыми популярными учебными предметами по выбору в этом году стали обществознание и физика. Около 20% одиннадцатиклассников отдали предпочтение информатике.
«Нас радует, что все больше выпускников планирует связать свое будущее со сферой IT. Это на сегодня предмет, без которого крайне сложно обойтись представителю любой профессии, да и в быту тоже»- отметила министр образования региона Татьяна Дернова.
За нарушение порядка проведения ЕГЭ от экзаменов по русскому языку, обществознанию и английскому языку отстранили три человека. Все они пронесли с собой телефоны.
На участие в экзаменах в резервные дни зарегистрировались почти 1,5 тысячи человек. Экзамены проходят с 23 июня по 2 июля. Выпускники, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, могут сдать экзамены в дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут испытания по русскому языку и базовой математике.