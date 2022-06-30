В Омской области троих выпускников отстранили от ЕГЭ из-за телефона

На участие в экзаменах в резервные дни зарегистрировались почти 1,5 тысячи человек. Экзамены проходят с 23 июня по 2 июля. Выпускники, которые не смогут получить удовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, либо пропустят их по уважительным причинам, могут сдать экзамены в дополнительный период: с 5 по 20 сентября для них пройдут испытания по русскому языку и базовой математике.