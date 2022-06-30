В Омской области прокуратура нашла серьезные противопожарные нарушения

Прокуратура провела проверку в Тюкалинске и выяснили, что администрация города не направляла в противопожарную службу информацию об испытании пожарных гидрантов. При этом в южной части города нет источников наружного противопожарного водоснабжения.
Прокурор обратился в суд с требованием решить эти вопросы. Суд удовлетворил исковые требования. После вступления в силу судебного решения прокуратура проконтролирует его исполнение.
Напомним, что в Омской области в начале мая произошли многочисленные пожары. Возгорания произошли в Омске и 17 районах региона. В их числе был и Тюкалинский район.