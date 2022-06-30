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В Омске отменят два популярных автобусных маршрута

В Омске отменят два популярных автобусных маршрута

Сегодня, 11:03
Фото: 1MI

В Омске отменят маршруты № 201 и № 434

А еще изменят схему проезда на нескольких других.

В Омске с 1 июля закроются автобусные маршруты № 201 «Улица Багратиона – Речной порт» и 434 «ПО «Иртыш» – поселок Ермак – Омский нефтеперерабатывающий завод». Такая ситуация произошла из-за неисполнения договоров со стороны перевозчика. Он должен был заменить часть машин на автобусы вместимостью 80 человек, но не сделал этого.

Чтобы компенсировать отмену маршрутов на маршруте № 500 «ТК «Лента» – ДСК-2» станет на две машины больше. Также произойдет изменение схемы движения. Теперь транспорт будет ехать по улице 5-й Северной, где раньше ездили маршрутки № 201.

Также станет на четыре троллейбуса больше на маршруте № 4 «Железнодорожный вокзал – поселок Ермак – Омский нефтеперерабатывающий завод». Он частично дублирует схему проезда маршрута № 434.

Отметим, что также с 1 июля маршрут №424 «СНТ «Заря-2» – поселок Николаевка» решили сократить до микрорайонов Кузьминки и Прибрежный. Количество автобусов увеличат с 12 до 14 машин.

Доехать до СНТ «Заря-2» теперь можно будет на маршруте №46 «Железнодорожный вокзал – улица Облепиховая», который решили продлить. Автобусы будут ездить по улицам Лобкова, Калинина, 1-я Советская, 1-я Красной Звезды, Воровского до «СНТ «Заря-2». Число автобусов увеличится на три штуки.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Касается каждого#Омск#Транспорт
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