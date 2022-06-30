В Омске отменят два популярных автобусных маршрута

В Омске с 1 июля закроются автобусные маршруты № 201 «Улица Багратиона – Речной порт» и 434 «ПО «Иртыш» – поселок Ермак – Омский нефтеперерабатывающий завод». Такая ситуация произошла из-за неисполнения договоров со стороны перевозчика. Он должен был заменить часть машин на автобусы вместимостью 80 человек, но не сделал этого.