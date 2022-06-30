В Большереченском зоопарке появились маленькие, но грозные тигрята

Радостной новостью поделились в Большереченском зоопарке: амурские тигры Аза и Граф в очередной раз стали родителями. На этот раз в тигриной семье родились три котенка.
Вчера маленьким амурским тигрятам исполнился месяц. Они играют, хорошо кушают и греются на солнце.
«Мама Аза строго следит, чтобы малыши были сытые и здоровые, в хорошую погоду разрешает им погулять под своим чутким контролем, — рассказывают в зоопарке. — Папа Граф с интересом наблюдает за своим семейством и иногда издает низкие, раскатистые звуки, похожие на короткое мурлыканье».
После того, как тигрята окрепнут и подрастут, их увезут в другие зоопарки.