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В Большереченском зоопарке появились маленькие, но грозные тигрята

В Большереченском зоопарке появились маленькие, но грозные тигрята

Вчера, 15:13
Фото: vk.com/bol_zoo

В Большереченском зоопарке родились три амурских тигренка

Тигрятам исполнился месяц.

Радостной новостью поделились в Большереченском зоопарке: амурские тигры Аза и Граф в очередной раз стали родителями. На этот раз в тигриной семье родились три котенка.

Вчера маленьким амурским тигрятам исполнился месяц. Они играют, хорошо кушают и греются на солнце.

«Мама Аза строго следит, чтобы малыши были сытые и здоровые, в хорошую погоду разрешает им погулять под своим чутким контролем, — рассказывают в зоопарке. — Папа Граф с интересом наблюдает за своим семейством и иногда издает низкие, раскатистые звуки, похожие на короткое мурлыканье».

После того, как тигрята окрепнут и подрастут, их увезут в другие зоопарки.

vk.com/bol_zoo
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