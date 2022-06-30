Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей

Омские статистики подсчитали, сколько в среднем зарабатывали омичи в апреле 2022 года. По официальным данным, что к этому месяцу средняя зарплата составила 45.5 тыс в месяц, в то время как по итогам 1 квартала этот показатель был равен всего 41 649.9 рубля.