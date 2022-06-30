Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей

Омские статистики подсчитали, сколько в среднем зарабатывали омичи в апреле 2022 года. По официальным данным, что к этому месяцу средняя зарплата составила 45.5 тыс в месяц, в то время как по итогам 1 квартала этот показатель был равен всего 41 649.9 рубля.
Сильнее всего выросли зарплаты в сфере производства машин и оборудования (на 54,9% до 56 130.4 рубля). В пределах 45% увеличились в сфере транспортировки и хранения и на производстве мебели. В остальных сферах зарплата росла примерно на 15-40%.
Наоборот, упали доходы работников таких сфер, как производство электрического оборудования (-56.4%), производства прочих готовых изделий (-30.1%) и работы деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-28.5%).