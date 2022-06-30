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Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей

Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей

Вчера, 15:58
Фото: 1MI

Средняя зарплата в Омской области выросла до 45.5 тыс рублей

Данные Омскстата за первый квартал 2022 года.

Омские статистики подсчитали, сколько в среднем зарабатывали омичи в апреле 2022 года. По официальным данным, что к этому месяцу средняя зарплата составила 45.5 тыс в месяц, в то время как по итогам 1 квартала этот показатель был равен всего 41 649.9 рубля.

Сильнее всего выросли зарплаты в сфере производства машин и оборудования (на 54,9%  до 56 130.4 рубля). В пределах 45% увеличились в сфере транспортировки и хранения и на производстве мебели. В остальных сферах зарплата росла примерно на 15-40%.

Наоборот, упали доходы работников таких сфер, как производство электрического оборудования (-56.4%), производства прочих готовых изделий (-30.1%) и  работы деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (-28.5%).

#Ольга Акамова#Омск#Экономика#Новости#Омская область#Зарплата#Средняя зарплата#Статистика#Омскстат#Деньги#Доход
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