Суд вынес приговор жителю Приморья за помощь террористам

Как передает информагентство fedpress.ru, было установлено, что возглавлял ячейку террористов местный житель. Он финансировал боевиков САР по указанию зарубежных эмиссаров. Обвиняемый хотел отправиться в САР, чтобы участвовать в боевых действиях на территории террористических структур. Во время обыска у обвиняемого нашли платежные инструменты, средства связи и документы, которые подтверждали его деятельности.