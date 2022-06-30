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Суд вынес приговор жителю Приморья за помощь террористам

Вчера, 19:46
В Приморье представители УФСБ России остановили деятельность организации «Джамаат Таухид валь-Джихад» (данная организация признана террористической и запрещена в РФ).

Как передает информагентство fedpress.ru, было установлено, что возглавлял ячейку террористов местный житель. Он финансировал боевиков САР по указанию зарубежных эмиссаров. Обвиняемый хотел отправиться в САР, чтобы участвовать в боевых действиях на территории террористических структур. Во время обыска у обвиняемого нашли платежные инструменты, средства связи и документы, которые подтверждали его деятельности.

Суд назначил обвиняемому 11 лет лишения свободы. Дела остальных участников пока находятся на этапе расследования.

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