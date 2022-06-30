Стало известно, сколько еще дней сохранится дождливая погода в Омске

В субботу, 2 июля, воздух прогреется до +19 градусов, пройдет дождь. В воскресенье, 3 июля, будет тепло до +11…+20 градусов. Однако в понедельник, 4 июля, снова будет дождливо. Температура воздуха составит +14…+20 градусов.