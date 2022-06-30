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Стало известно, сколько еще дней сохранится дождливая погода в Омске

Стало известно, сколько еще дней сохранится дождливая погода в Омске

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI

В Омске сохранится прохладная погода и будут идти дожди

Информация с сайта «Гисметео».

Сегодня, 30 июня, в Омске ожидается прохладная погода. Температура воздуха в Омске будет колебаться от +9 до +15 градусов. Завтра, 1 июля, характер погоды существенно не изменится. Столбик термометра покажет +11…+16 градусов.

В субботу, 2 июля, воздух прогреется до +19 градусов, пройдет дождь. В воскресенье, 3 июля, будет тепло до +11…+20 градусов. Однако в понедельник, 4 июля, снова будет дождливо. Температура воздуха составит +14…+20 градусов.

Во вторник, 5 июля, будет тепло до +20 градусов. Однако ожидается дождь, выпадет 2.4 мм осадков, порывы ветра составят 15 м/с. В среду, 6 июля, столбик термометра окажется на отметке +11…+20 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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