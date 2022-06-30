Сибирская Венеция. Омскую область залило рекордным количеством дождей

По климатическим наблюдениям ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Омске 1 июля максимальная температура воздуха +40,1° наблюдалась в 1936 году, минимальная +2,1° была в этот день в 1961 году. Температурных рекордов в этом году не ожидается.