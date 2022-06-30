Сибирская Венеция. Омскую область залило рекордным количеством дождей

Минувшей ночью в Омской области местами выпала месячная норма осадков. Больше всего дождей прошло в Знаменском районе. Местный гидропост Чередово зафиксировал 54 мм осадков, сколько обычно выпадает за один месяц. В остальных районах выпало от 27 до 54 мм дождей.
В Омске же за ночь выпало только 2 мм осадков, хотя за сутки 29 июня в городе выпало сразу 23 мм, что составляет около декадной нормы осадков. В ближайшие дни погода снова может побить эти рекорды.
«Неустойчивый характер погоды сохранится и в первые дни июля. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +16…+21 градусов. С 3 июня постепенное повышение температуры воздуха. Но если еще 2 июля местами ожидается небольшой дождь, то 3 июля — существенных осадков не прогнозируется», — поделилась прогнозом начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Елена Адаренко.
По климатическим наблюдениям ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в Омске 1 июля максимальная температура воздуха +40,1° наблюдалась в 1936 году, минимальная +2,1° была в этот день в 1961 году. Температурных рекордов в этом году не ожидается.