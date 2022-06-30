Русских в Германии будет защищать новая НКО

НКО VADAR будет заниматься защитой прав русских в Германии, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт, отметив, что организацию возглавит бывший депутат бундестага Ульрих Ойме.
Специалисты НКО VADAR будут заниматься предотвращением дискриминации и изоляции русских немцев, а также русскоязычных граждан в Германии, оказанием юридической помощи, в том числе, подачей дел в суд. Как рассказал Евгений Шмидт, который будет выполнять функции заместителя главы НКО, в настоящее время организация проходит требуемые процедуры по регистрации на территории Германии и оформляет документы для открытия счета.
В новую НКО уже поступили первые обращения — люди жалуются на ущемление своих прав из-за русского языка и страны происхождения, рассказывают о гонениях.