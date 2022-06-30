Русских в Германии будет защищать новая НКО

Специалисты НКО VADAR будут заниматься предотвращением дискриминации и изоляции русских немцев, а также русскоязычных граждан в Германии, оказанием юридической помощи, в том числе, подачей дел в суд. Как рассказал Евгений Шмидт, который будет выполнять функции заместителя главы НКО, в настоящее время организация проходит требуемые процедуры по регистрации на территории Германии и оформляет документы для открытия счета.