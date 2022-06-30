РЭО вложит пости 1 млрд рублей в крупнейший пластикоперерабатывающий комплекс

«Компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“ создавалась для реализации инициативы по строительству крупнейшего в России завода по переработке пластика с годовой пропускной способностью до 60 тысяч тонн отходов полимеров. Кроме того, завод сможет производить до 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы, — отметил Денис Буцаев. — В прошлом году РЭО профинансировал создание объекта на 2 млрд рублей через выкуп облигационного займа. В этом году компания готова дофинансировать проект еще почти на миллиард — на 884 млн рублей — через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 7,094 млрд рублей внебюджетных средств».