РЭО вложит пости 1 млрд рублей в крупнейший пластикоперерабатывающий комплекс

Основной цель привлечения денег является строительство крупнейшего в России завода по переработке пластика. Об этом пишет 360tv.ru.
Как уточнил глава РЭО Денис Буцаев, компания уже выделила на строительство этого предприятия два миллиарда рублей. Кроме того, он напомнил, что это первый в выпуск коммерческих зеленых облигаций в России.
«Компания „ЭкоЛайн-ВторПласт“ создавалась для реализации инициативы по строительству крупнейшего в России завода по переработке пластика с годовой пропускной способностью до 60 тысяч тонн отходов полимеров. Кроме того, завод сможет производить до 120 тысяч пластиковых контейнеров с добавлением вторичной гранулы, — отметил Денис Буцаев. — В прошлом году РЭО профинансировал создание объекта на 2 млрд рублей через выкуп облигационного займа. В этом году компания готова дофинансировать проект еще почти на миллиард — на 884 млн рублей — через выкуп дополнительного выпуска ценных бумаг. Всего инвестиции в проект составят 9,9 млрд рублей. За счет участия РЭО в отрасль привлекается 7,094 млрд рублей внебюджетных средств».
Таким образом, РЭО вложит в новый проект 2,884 миллиарда рублей через выкуп облигаций у компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». По условиям облигационного займа в рамках второго выпуска срок обращения ценных бумаг составит до 102 месяцев с процентной ставкой 4,75% годовых (50% ключевой ставки Центробанка). Совокупный объем инвестиций составит 9 978 900 рублей. В РЭО отметили, что примерный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2023 года.
Новый пластикоперерабатывающий комплекс расположится на территории экотехнопарка «Восток» в городском округе Егорьевск Московской области. Кроме готовой продукции в виде контейнеров на нем будет производиться вторсырье в виде ПЭТ-флекса (39%), гранул ПНД, ПП (14%) и ПВД (27%). Гранулу можно будет использовать в производстве таких изделий, как флаконы, канистры, стройматериалы, пакеты, автомобильные комплектующие и т. д.