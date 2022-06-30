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Разговоры против воли. Банкиры замучили омича звонками из-за чужого долга

Разговоры против воли. Банкиры замучили омича звонками из-за чужого долга

Вчера, 17:14
Фото: 1MI

Банк в Омске наказали за частые звонки клиенту

Представители банка нарушили предписанные нормы.

Житель Омской области пожаловался в УФССП на то, что представители банка «ОТП» без его разрешения звонили ему из-за долга его родственницы. Мужчина не был клиентом банка, но был вынужден общаться с его работниками чаще, чем это разрешено законом. За один месяц мужчине позвонили на 6 раз больше, чем позволяет закон.

Судебные приставы подтвердили нарушение и составили в отношении банка протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В итоге банк оштрафовали на 50 тыс рублей, рассказали в пресс-службе омских судебных приставов.

Это решение не устроило представителей банка и они попытались обжаловать его. Однако сделать этого не удалось, и банку пришлось выплатить штраф в полном объеме. Прекратились ли звонки омичу после этого, не уточняется.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Кредит
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