Разговоры против воли. Банкиры замучили омича звонками из-за чужого долга

Житель Омской области пожаловался в УФССП на то, что представители банка «ОТП» без его разрешения звонили ему из-за долга его родственницы. Мужчина не был клиентом банка, но был вынужден общаться с его работниками чаще, чем это разрешено законом. За один месяц мужчине позвонили на 6 раз больше, чем позволяет закон.