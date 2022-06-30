Город55
ГлавноеВсе новости

Путин сообщил о попытках некоторых государств подменить право диктатом

Сегодня, 01:29
Президент России Владимир Путин сообщил о попытках некоторых государств подменить право диктатом, а международные нормы - национальной юрисдикцией отдельных стран.

Об этом он заявил в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.

Путин отметил, что система международного права требует развития и не нужно «путать причину и следствие». Об этом пишет RT.

Кризисы появляются не из-за пороков, которые якобы присущи праву. Здесь дело обстоит в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных стран или групп стран, сообщил Путин.

Он также добавил, что дело в намеренном отказе следовать правовым принципам, а в частности справедливости, добросовестности, гуманизма и равноправия.

Президент подчеркнул, что это не просто юридические формулы, а те ценности, отражающие все многообразие нашей цивилизации. 

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Вчера, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Вчера, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Вчера, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Вчера, 11:44
Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей
Вчера, 15:58
Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы
«Стройсервис» и «СибРос» действовали по сговору на торгах по ремонту дорог, заявили антимонопольщики.
Вчера, 12:24