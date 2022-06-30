Путин сообщил о попытках некоторых государств подменить право диктатом

Об этом он заявил в приветствии участникам Петербургского международного юридического форума.
Путин отметил, что система международного права требует развития и не нужно «путать причину и следствие». Об этом пишет RT.
Кризисы появляются не из-за пороков, которые якобы присущи праву. Здесь дело обстоит в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных стран или групп стран, сообщил Путин.
Он также добавил, что дело в намеренном отказе следовать правовым принципам, а в частности справедливости, добросовестности, гуманизма и равноправия.
Президент подчеркнул, что это не просто юридические формулы, а те ценности, отражающие все многообразие нашей цивилизации.