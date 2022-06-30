Придавило плитой. В Омской области рабочий едва не погиб на кладбище

В поселке Черлак Омской области на Ново-Николаевском кладбище едва не случилась трагедия: во время уборки бетонной площадки для мусора рабочий трактора МТЗ 82.1 задел плиту, за которой стоял еще один рабочий. В итоге плита упала на мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью.