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Придавило плитой. В Омской области рабочий едва не погиб на кладбище

Придавило плитой. В Омской области рабочий едва не погиб на кладбище

Сегодня, 12:35
Фото: 1MI

В Омской области рабочего придавило плитой на кладбище

Мужчина пострадал, но выжил.

В поселке Черлак Омской области на Ново-Николаевском кладбище едва не случилась трагедия: во время уборки бетонной площадки для мусора рабочий трактора МТЗ 82.1 задел плиту, за которой стоял еще один рабочий. В итоге плита упала на мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Виновным в случившемся признали руководителя предприятия по благоустройству кладбища. По версии следствия, он не убедился в надежности конструкции бетонной площадки, не проинструктировал рабочих и не проследил за безопасностью на объекте. 

В пресс-службе облпрокуратуры уточнили, что мужчине назначили наказание в виде 4 месяцев исправительных работ на своем же рабочем месте. Вдобавок к этому от его зарплаты будут удерживать 10%. Приговор уже вступил в законную силу. 

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Кладбище#Травма
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