Органы власти в РФ в обязательном порядке будут вести страницы в соцсетях

Как сообщает tass.ru, новый закон гласит: органам власти к 1 декабря 2022 года необходимо запустить в работу официальные паблики, где будет указано описание их деятельности, целей и задач. До этого на государственном уровне регламентировалось только ведение органами власти сайтов, теперь им предстоит запустить также собственные паблики в социальных сетях и мессенджерах. Благодаря такому нововведению россияне смогут получать полезную информацию через привычные для них соцсети и мессенджеры, в том числе подавать жалобы напрямую в местные органы власти и получать оперативный отчет о принятых мерах.
Согласно статистике, которой располагает автономная некоммерческая организация “Диалог Регионы”, в настоящее время существует 72 тысячи госпабликов, за публикациями которых суммарно следят 47 миллионов человек. В ближайшем будущем ожидается появление 150 тысяч новых страниц учреждений в соцсетях.
Благодаря участию Минцифры для работы над законопроектом были приглашены эксперты “Диалога”. Напрямую взаимодействуют с госпабликами центры управления регионами (ЦУР).
Замглавы организации “Диалог Регионы” Андрей Цепелев отметил, что разработанные при участии АНО инициативы были включении в финальную версию законопроекта. Стоит отметить, что эксперты посчитали важным размещение в госпабликах не только официальных сведений, но и публикаций неформального, полезного, интерактивного и развлекательного характера. Так, в паблике города будет уместно устроить викторину на знание истории – даже несмотря на то, что к деятельности администрации такой пост отношения не имеет, он может привлечь новых подписчиков и помочь нарастить аудиторию.
По наблюдению начальника отдела по развитию госпабликов Дениса Зацепина, уже долгое время ведущей площадкой для ведения таких страниц является “ВКонтакте”. Сейчас в ВК существует около 50 тысяч госпабликов, в “Одноклассниках” – 17 тысяч, в мессенджере Telegram – 5 тысяч. В ближайшее время возможен рост аккаунтов в Telegram.
В Федеральном законе будет закреплено понятие “официальная страница” государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной организации. Отныне государство обязывает вести паблики подведомственные учреждения – начиная от детсадов и школ и заканчивая больницами и домами культуры.