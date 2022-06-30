Органы власти в РФ в обязательном порядке будут вести страницы в соцсетях

Как сообщает tass.ru, новый закон гласит: органам власти к 1 декабря 2022 года необходимо запустить в работу официальные паблики, где будет указано описание их деятельности, целей и задач. До этого на государственном уровне регламентировалось только ведение органами власти сайтов, теперь им предстоит запустить также собственные паблики в социальных сетях и мессенджерах. Благодаря такому нововведению россияне смогут получать полезную информацию через привычные для них соцсети и мессенджеры, в том числе подавать жалобы напрямую в местные органы власти и получать оперативный отчет о принятых мерах.