Город55
ГлавноеВсе новости
Омский НПЗ запустил новый учебный курс в «Экошколе для современных медиа»

Омский НПЗ запустил новый учебный курс в «Экошколе для современных медиа»

Вчера, 21:26
Фото: Андрей Шавин
При поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» и ГК «Титан» в регионе стартовал второй поток обучения в «Экошколе для современных медиа».

Заявки на участие в проекте подали 25 журналистов и блогеров. В течение двух месяцев они будут повышать компетенции в сфере охраны окружающей среды. На лекциях и семинарах образовательного проекта слушатели экошколы познакомятся с лучшими экологическими практиками, в числе которых технологии масштабной экологической модернизации ОНПЗ. Полученные знания журналисты смогут успешно применить при освещении вопросов экологии региона.

На первом занятии участники экошколы обсудили реализацию национального проекта «Экология» в регионе. Перед слушателями выступил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Он подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед омскими предприятиями в вопросах снижения экологического воздействия на окружающую среду в городе. В этом плане природоохранные проекты Омского НПЗ служат примером для омской промышленности. Предприятие реализует масштабную экологическую модернизацию производства. Девять природоохранных проектов ОНПЗ вошли в комплексный план федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«Омский НПЗ одним из первых подписал соглашение об экологическом партнерстве с региональным минприроды и успешно реализует комплексный план «Чистого воздуха». Предприятие — образец информационной открытости и экологически ответственного отношения к делу. Такой подход к охране окружающей среды действительно заслуживает внимания со стороны всех промышленных предприятий региона», — сказал министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.
#Екатерина Чаплинская
Подпишитесь
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
Вчера, 12:05
В Омск с инспекцией приедет вице-премьер Виктория Абрамченко
Чиновница курирует регионы Сибири, пострадавшие после пожаров.
Вчера, 11:30
В Омске отменят два популярных автобусных маршрута
Вчера, 11:03
Обвиняемого во взятках омского экс-замминистра Сычева выпустили из СИЗО
Вчера, 11:44
Суммы растут. В Омской области средняя зарплата достигла 45.5 тыс рублей
Вчера, 15:58
Сговорились. УФАС уличил в нарушениях две омские фирмы
«Стройсервис» и «СибРос» действовали по сговору на торгах по ремонту дорог, заявили антимонопольщики.
Вчера, 12:24