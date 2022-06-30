Омский НПЗ запустил новый учебный курс в «Экошколе для современных медиа»

На первом занятии участники экошколы обсудили реализацию национального проекта «Экология» в регионе. Перед слушателями выступил министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов. Он подробно остановился на актуальных задачах, стоящих перед омскими предприятиями в вопросах снижения экологического воздействия на окружающую среду в городе. В этом плане природоохранные проекты Омского НПЗ служат примером для омской промышленности. Предприятие реализует масштабную экологическую модернизацию производства. Девять природоохранных проектов ОНПЗ вошли в комплексный план федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».