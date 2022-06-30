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Омский НПЗ помог молодым музыкантам записать песни в профессиональной студии

Омский НПЗ помог молодым музыкантам записать песни в профессиональной студии

Вчера, 18:34
Фото: Андрей Шавин
Предприятие обновило оборудование на студии звукозаписи.

Омский НПЗ помог переоснастить студию звукозаписи на площадке молодежного пространства «Место 8.20». В рамках проекта «Место Звука» начинающие музыканты смогут бесплатно записать на профессиональном оборудовании свои композиции и аудиоролики, популяризирующие культурное достояние России.

При поддержке предприятия в студии появилась новая звуковая и компьютерная техника – колонки и мониторы, а также музыкальное оборудование — пюпитр и специальная ширма для записи хорового пения или совместного исполнения нескольких музыкантов. Обновление студии стало возможным за счет гранта ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». 

Записать в студии свой музыкальный либо литературный проект могут все желающие - предварительно нужно договориться с организаторами «Места Звука».

«Мы считаем, что помочь в развитии этого интереса к народному искусству, а так же общего кругозора и уровня культуры молодым людям сможет русский народный фольклор. На протяжении года в нашем молодежном пространстве реализуются различные музыкальные и звуковые проекты по данной тематике. Благодаря Омскому НПЗ в них уже приняло участие более 50-ти амбициозных молодых музыкантов, которые записали 20 композиций», — поделилась Валерия Лесик, руководитель проекта «Место звука».

Проект «Место 8.20» направлен на то, чтобы донести до молодежи важность сохранения культурного наследия, показать, что народное творчество не устаревает, а фольклор в формате треков и с новой аранжировкой может звучать современно и интересно.

#Екатерина Чаплинская
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