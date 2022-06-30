Омич убил приятеля и пять месяцев прятал его труп в погребе

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего ранее судимого омича. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, что привело к смерти человека по неосторожности.
Инцидент произошел 24 ноября 2021 года. Следователи выяснили, что мужчина устроил дома застолье со знакомыми. У омича произошел конфликт со знакомым, которого он заподозрил в краже телефона.
Во время конфликта мужчина избил приятеля кулаками, а потом ударил стулом по голове и груди. Через некоторое время пострадавший скончался на месте происшествия. После случившегося омич угрожал свидетелям и требовал, чтобы они помогли ему скрыть тело.
Присутствующие обернули труп простыней, обмотали скотчем и закопали в погребе. Позже выяснилось, что потерпевший не был причастен к пропаже телефона. Поначалу свидетели утверждали, что погибший ушел домой. Только через пять месяцев тело удалось найти. Уголовное дело передали в суд.