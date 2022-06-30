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Омич убил приятеля и пять месяцев прятал его труп в погребе

Омич убил приятеля и пять месяцев прятал его труп в погребе

Сегодня, 14:19
Фото: 1MI

Омич пять месяцев скрывал тело приятеля у себя в погребе

Злоумышленник избил знакомого во время застолья.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 39-летнего ранее судимого омича. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, что привело к смерти человека по неосторожности.

Инцидент произошел 24 ноября 2021 года. Следователи выяснили, что мужчина устроил дома застолье со знакомыми. У омича произошел конфликт со знакомым, которого он заподозрил в краже телефона.

Во время конфликта мужчина избил приятеля кулаками, а потом ударил стулом по голове и груди. Через некоторое время пострадавший скончался на месте происшествия. После случившегося омич угрожал свидетелям и требовал, чтобы они помогли ему скрыть тело.

Присутствующие обернули труп простыней, обмотали скотчем и закопали в погребе. Позже выяснилось, что потерпевший не был причастен к пропаже телефона. Поначалу свидетели утверждали, что погибший ушел домой. Только через пять месяцев тело удалось найти. Уголовное дело передали в суд.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Прокуратура Омской области#Нападение
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