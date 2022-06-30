Новый закон сократит объем инвестиций для офсетных контрактов

В России офсетные контракты появились в 2016 году — это стало результатом совместной работы столичного правительства и Министерства экономики РФ. В рамках таких контрактов поставщики направляют заказчикам товар, а заказчики, в свою очередь, принимают на себя обязательство по освоению или по созданию на территории региона нужного производства. Период действия контрактов — порядка десяти лет. Все товары, реализуемые в рамках контрактов — российские.