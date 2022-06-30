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Новый закон сократит объем инвестиций для офсетных контрактов

Новый закон сократит объем инвестиций для офсетных контрактов

Вчера, 22:09
Фото: pxhere.com
Закон, вступающий в силу в ближайшее время, сократит порог инвестиций для офсетных контрактов.

1 июля 2022 года в России вступает в силу закон, благодаря которому будут снижены инвестиции для офсетных контрактов, сообщает 360tv.ru. Он составит 100 млн рублей, тогда как раньше составлял 1 млрд рублей.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, новый закон благоприятным образом повлияет на процессы импортозамещения.

В России офсетные контракты появились в 2016 году — это стало результатом совместной работы столичного правительства и Министерства экономики РФ. В рамках таких контрактов поставщики направляют заказчикам товар, а заказчики, в свою очередь, принимают на себя обязательство по освоению или по созданию на территории региона нужного производства. Период действия контрактов — порядка десяти лет. Все товары, реализуемые в рамках контрактов — российские.

Как рассказал Владимир Ефимов, с 1 июля в России появится возможность совместно фиксировать договоренности по контрактам — при участии двух или более субъектов федерации. Если заключается межрегиональное соглашение, объем инвестиций будет начинаться от 400 млн рублей. В случае с закупками, которые планируется проводить в 2022 и в 2023 годах, финансовый порог снижается до 100 млн рублей. 

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