Немцы назвали отказ от российского газа неподъемным для своей экономики

Без работы рискуют остаться около 5,6 миллиона граждан Германии. Кроме того, они лишатся 193 миллиардов евро уже в течение ближайшего полугодия, сообщает Pravda.Ru.
Независимые аналитики единогласны во мнении о том, что степень зависимости экономики Германии от «голубого» топлива России сильно недооценивали. Прекращение поставок газа из РФ неизбежно обвалит пищевую, стекольную и сталелитейную промышленности. Их суммарные убытки достигнут отметки в 49 миллиардов евро, предупредили отраслевые эксперты.
Более того, решение властей Германии отказаться от российского энергоносителя чревато срывом цепочек поставок различной продукции. Ко второму полугодию страна потеряет в итоге 144 миллиарда евро, резюмировали аналитики.