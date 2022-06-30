Немцы назвали отказ от российского газа неподъемным для своей экономики

Германия подсчитала, во сколько экономике обойдется решение об отказе от российского природного газа. Выяснилось, что она упадет не менее чем на 12,5 процента.

Без работы рискуют остаться около 5,6 миллиона граждан Германии. Кроме того, они лишатся 193 миллиардов евро уже в течение ближайшего полугодия, сообщает Pravda.Ru. Независимые аналитики единогласны во мнении о том, что степень зависимости экономики Германии от «голубого» топлива России сильно недооценивали. Прекращение поставок газа из РФ неизбежно обвалит пищевую, стекольную и сталелитейную промышленности. Их суммарные убытки достигнут отметки в 49 миллиардов евро, предупредили отраслевые эксперты. Более того, решение властей Германии отказаться от российского энергоносителя чревато срывом цепочек поставок различной продукции. Ко второму полугодию страна потеряет в итоге 144 миллиарда евро, резюмировали аналитики.