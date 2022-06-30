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Нелегальные игры. В Омске осудят 10 организаторов подпольного казино

Нелегальные игры. В Омске осудят 10 организаторов подпольного казино

Сегодня, 13:37
Фото: 55.мвд.рф

В Омске осудят 10 организаторов подпольного казино

Фигуранты дела тщательно скрывали свой бизнес.

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 омичей, которые в 2018 году незаконно открыли казино в самом центре Омска. В течение трех лет казино работало, периодически меняя свое местоположение для скрытности. В феврале 2021 года работу казино прервали сотрудники УФСБ: силовики задержали фигурантов в игровом клубе в цокольном этаже здания на Иртышской набережной. Оттуда же вынесли технику и столы, которые были в игральных залах.

За три года работы омичи поменяли шесть помещений и заработали в общей сложности 13 млн рублей. Восемь из 10 фигурантов признали вину, а двое омичей, которые являлись организаторами незаконного бизнеса, отказались давать показания.

Чтобы обеспечить возможную конфискацию имущества омичей следствие наложило арест на изъятые деньги и имущество на сумму 3 млн рублей. Рассматривать уголовное дело будет Ленинский районный суд Омска.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Уголовное дело#Казино#Видео
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