Нелегальные игры. В Омске осудят 10 организаторов подпольного казино

Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 омичей, которые в 2018 году незаконно открыли казино в самом центре Омска. В течение трех лет казино работало, периодически меняя свое местоположение для скрытности. В феврале 2021 года работу казино прервали сотрудники УФСБ: силовики задержали фигурантов в игровом клубе в цокольном этаже здания на Иртышской набережной. Оттуда же вынесли технику и столы, которые были в игральных залах.