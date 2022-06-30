Модульбанк первым в России создал систему сервисов для бизнеса на АУСН

В рамках проведения эксперимента по внедрению нового налогового режима АУСН Модульбанк стал первым, кто подключился к информационному обмену с ФНС России. Новый режим стартует в Российской Федерации уже 1 июля 2022 года. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
Индивидуальные предприниматели, которые работают на АУСН, освобождаются от таких обязанностей, как заполнение деклараций и ведение налогового учета. Кроме того, им не нужно уплачивать страховые взносы за своих работников.
По словам руководителя Управления оперативного контроля ФНС России Владимира Мальцева, компании могут рассчитывать на экономию на сборах и налогах в размере до трех миллионов рублей ежегодно.
Новый режим АУСН — это неотъемлемая часть проекта, который ориентирован на создание налогового режима для россиян со статусом самозанятых. Мальцев сообщил об этом на встрече с предпринимателями, организованной совместно с представителями Модульбанка.
Главными целями он назвал развитие бизнеса путем снижения фискальной нагрузки на труд, уменьшение непроизводственных издержек ИП, связанных с налоговым администрированием, а также повышение степени прозрачности бизнес-среды для государства.
Следует отметить, что в рамках АУСН есть выбор ставки: с объектом налогообложения «Доходы» — восемь процентов, с объектом «Доходы минус расходы» — 20 процентов.
Взносов на социальное, пенсионное и медицинское страхование ИП и сотрудников компаний при новом режиме не предусмотрено, поскольку они уже содержатся в налоговой ставке. Бухгалтерия упрощается при этом за счет автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога. Кроме этого, отсутствует обязанность заполнять большинство отчетностей и деклараций.
Подключение к новому налоговому режиму АУСН будет осуществляться через уполномоченный банк, который заранее обеспечил разработку всего необходимого технического функционала и подключился к системе информационного обмена с ФНС России.
Информацию по расчетным счетам банковская организация будет передавать напрямую ФНС, а также получать сведения по онлайн-кассам при согласии клиентов на их отражение. Ведомство будет самостоятельно рассчитывать сумму налога.
На специалистов Модульбанка возложены функции ведения бухгалтерского и кадрового учета. Речь идет в том числе о загрузке, разметке операций, конвертировании реестров и общении с налоговой.
Член правления Модульбанка Павел Семенов акцентировал внимание на том, что восемь лет назад компания стала первым отечественным банком со встроенной бухгалтерией для клиентов. За это время было успешно создано высокоавтоматизированное бухгалтерское производство, которое отвечает потребностям любых портретов бизнеса.