Модульбанк первым в России создал систему сервисов для бизнеса на АУСН

Взносов на социальное, пенсионное и медицинское страхование ИП и сотрудников компаний при новом режиме не предусмотрено, поскольку они уже содержатся в налоговой ставке. Бухгалтерия упрощается при этом за счет автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога. Кроме этого, отсутствует обязанность заполнять большинство отчетностей и деклараций.