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Меломан из Омска едва не погиб из-за своего увлечения

Меломан из Омска едва не погиб из-за своего увлечения

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI

Омич ударил соседа ножом из-за слишком громкой музыки

Омич получил удар ножом в грудь.

Прокурор Кировского округа Омска утвердил обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя, который не разделил любовь своего соседа к музыке и едва не зарезал его.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2022 года омич вместе со своими знакомыми распивал алкоголь в комнате коммунальной квартиры. Его сосед решил послушать музыку, но мужчине это не понравилось. Одной просьбы выключить музыку не хватило, и мужчина схватился за нож. Он ударил им меломана в грудь, но удар оказался несмертельным. Прибывшие на место медики оказали мужчине помощь, и он выжил.

Обвиняемый во время следствия не признал свою вину и заявил, что после алкозастолья уснул, а когда проснулся, потерпевший был уже ранен. Однако и сам пострадавший, и приятели омича настаивают на том, что именно он едва не убил своего соседа.

В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что мужчина не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности. На этот раз его будут судить по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Нож#Покушение на убийство#Травмамузыка#Музыкант#Алкоголь#Лечение
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